La condición neurológica rara con la que convive Alexandra Jiménez: "Tengo una sensación física clarísima"

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de Alexandra Jiménez y Javier Cámara, que han regresado al programa presentado por Pablo Motos para hablarnos de sus nuevos proyectos profesionales.

Después de contarnos cómo ha sido el rodaje de la película, Alexandra Jiménez nos ha confesado que es hipocondríaca y que además tiene sinestesia tacto-espejo, una condición neurológica rara donde una persona siente sensaciones táctiles físicas en su propio cuerpo al observar a otra persona ser tocada.

"Tengo una sensación física clarísima", ha recalcado la actriz. Alexandra ha relatado cómo es la sensación que recorre su cuerpo cada vez que ve a alguien hacerse daño y ha recalcado que esta condición no es tan poco común como parece. ¡Escucha todo lo que nos ha contado al respecto en el vídeo de arriba!