Arón Piper, Imanol Arias y María Barranco, Camilo y Luz Casal, próximas estrellas invitadas en El Hormiguero
Cinco grandes artistas, del mundo de la interpretación y de la música, visitarán el plató para charlar con Pablo motos sobre sus nuevos proyectos.
Los programas de la nueva semana de El Hormiguero, la del 15 de septiembre, estarán llenos de buena música y de grandes intérpretes. Todos visitarán a Pablo Motos para divertirse y también para presentar sus nuevos proyectos.
Lunes: Arón Piper
El cantante y actor Arón Piper será el encargado de abrir la semana en El Hormiguero. Hablará sobre su primer trabajo de estudio, el disco titulado 'Arón Piper', que ya está a la venta. Se trata de un trabajo de trece canciones que confirma su lugar en la escena del pop español.
Martes: Imanol Arias y María Barranco
Será un placer recibir el martes a dos amigos del programa que son también dos de nuestros actores más queridos: Imanol Arias y María Barranco. Están a punto de presentar en Madrid la comedia 'Mejor no decirlo', que se estrena en el Teatro Bellas Artes el 3 de octubre. Sobre las tablas interpretan a un matrimonio que lleva muchos años juntos y cuya fórmula imbatible es saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero, ¿qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decir todo, absolutamente todo?
Miércoles: Camilo
La música regresa el miércoles gracias a Camilo. El cantante colombiano charlará con Pablo Motos sobre el concierto con el que culmina la gira con la que ha recorrido España durante los meses de agosto y septiembre.
Jueves: Luz Casal
El broche de oro de la semana será la visita de una de las voces más genuinas de nuestro país: Luz Casal. La artista gallega nos presentará '¿Qué has hecho conmigo?', su nuevo single ,que es el segundo adelanto del que será su nuevo álbum.
