Arón Piper, Imanol Arias y María Barranco, Camilo y Luz Casal, próximas estrellas invitadas en El Hormiguero

Los programas de la nueva semana de El Hormiguero, la del 15 de septiembre, estarán llenos de buena música y de grandes intérpretes. Todos visitarán a Pablo Motos para divertirse y también para presentar sus nuevos proyectos.

Lunes: Arón Piper

El cantante y actor Arón Piper será el encargado de abrir la semana en El Hormiguero. Hablará sobre su primer trabajo de estudio, el disco titulado 'Arón Piper', que ya está a la venta. Se trata de un trabajo de trece canciones que confirma su lugar en la escena del pop español.

Martes: Imanol Arias y María Barranco

Será un placer recibir el martes a dos amigos del programa que son también dos de nuestros actores más queridos: Imanol Arias y María Barranco. Están a punto de presentar en Madrid la comedia 'Mejor no decirlo', que se estrena en el Teatro Bellas Artes el 3 de octubre. Sobre las tablas interpretan a un matrimonio que lleva muchos años juntos y cuya fórmula imbatible es saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero, ¿qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decir todo, absolutamente todo?

Miércoles: Camilo

La música regresa el miércoles gracias a Camilo. El cantante colombiano charlará con Pablo Motos sobre el concierto con el que culmina la gira con la que ha recorrido España durante los meses de agosto y septiembre.

Jueves: Luz Casal

El broche de oro de la semana será la visita de una de las voces más genuinas de nuestro país: Luz Casal. La artista gallega nos presentará '¿Qué has hecho conmigo?', su nuevo single ,que es el segundo adelanto del que será su nuevo álbum.