Revive la entrevista completa de Mariano Rajoy en ‘El Hormiguero 3.0’

Es la tercera vez que Mariano Rajoy visita ‘El Hormiguero 3.0’ y, en esta ocasión, lo ha hecho para presentar su libro 'Política para adultos', que salió a la venta el pasado 1 de diciembre.

Tras más de tres años lejos del foco mediático, ha reaparecido en televisión para hablar con cercanía y sinceridad de temas variados, desde la actualidad política a su apoyo al rey emérito Juan Carlos I.

Mariano Rajoy ha comenzado su entrevista reconociendo que no echa “nada de menos” la adrenalina política y ha asegurado que está en otra etapa de su vida, pero para él “ha sido un honor ser presidente” de su país y servir a España.

¿Qué opina del actual conflicto entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso?

"Ni cobra ni protocolo, fui yo"

"Ni cobra ni protocolo, fui yo", ha aclarado Rajoy sin dudar en su contestación a la pregunta de Pablo Motos sobre la polémica que le rodeaba.

Sobre la batalla interna existente en el PP ha sido claro y conciso y, además, ha manifestado que “Ayuso se merece un respeto” y que está convencido de que "esto se va a resolver muy pronto y para la satisfacción de todos los votantes y militantes del PP".

Al ser preguntado por los casos de corrupción, ha dejado claro que "las personas que han sido condenadas ya no están en el partido".

Durante la presentación de su libro, abordó el tema sobre el lenguaje inclusivo: "No voy a empezar mis discursos diciendo 'todas', 'todos' y 'todes'. No lo he hecho en mi vida, no lo voy a hacer ahora".

El que fuera presidente del Gobierno ha dado su opinión sobre el antiguo líder de Unidas Podemos y el presidente de VOX y no ha dudado en lanzarles algunas “pullas”: "Ha sido la quintaesencia del populismo".

Las claves de Mariano Rajoy para combatir el populismo

¿Qué entiende Mariano Rajoy por política para adultos? Él defiende “la democracia liberal", está "en contra del populismo” y cree en “una apuesta por la democracia, por la sensatez, sentido común, la moderación y el equilibro”.

"Una apuesta por la sensatez, sentido común y la moderación"

No ha querido pasar por alto el tema de la COVID-19 y la importancia de vacunarse. Para ello, se ha sincerado con Motos: "He pasado el Covid, me he vacunado dos veces y lo haré una tercera".

Y no ha terminado la entrevista sin volver a dejar clara su postura sobre el rey emérito: “Debería estar en España”. Rajoy ha sido tajante en este tema y ha recordado que “no está acusado de nada”.

"Le dije lo que pensaba, que si yo fuera presidente del Gobierno, no aceptaba esto de Abu Dabi", sentenciaba al final de su intervención en el programa.

Sus dos visitas anteriores...

Mariano Rajoy acudió en dos ocasiones anteriores al programa de Pablo Motos.

La primera fue en junio de 2016, siendo el primer presidente del Gobierno en activo que pasaba por el formato (y el único hasta la fecha) reuniendo a 2.221.000 espectadores.

Su segunda aparición, ya retirado de la política, fue en diciembre de 2019 en la que firmó un 14,6% de share y una media de 2.530.000 espectadores.