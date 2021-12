Mariano Rajoy se sincera: "He pasado el Covid, me he vacunado dos veces y lo haré una tercera"

Mariano Rajoy ha hablado ha ido a 'El Hormiguero 3.0' para presentar su nuevo libro: 'Política para adultos'. Pablo Motos ha aprovechado la ocasión para preguntarle por el COVID-19 y su opinión sobre las vacunas.

El expresidente del Gobierno tiene clara sus ideas respecto a este tema: "Yo me he vacunado dos veces, por la cuenta que me tiene", ha señalado. Además de añadir que en cuanto pueda se va a vacunar por tercera vez.

Rajoy también ha admitido que ha pasado el Coronavirus: "He pasado el Covid, diez días, afortunadamente no fue nada grave", ha reconocido en 'El Hormiguero 3.0'.

Pablo Motos también le ha preguntado sobre qué haría él con todas las personas que no se quieren vacunar, a lo que el expolítico ha respondido "