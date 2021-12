Mariano Rajoy, sobre el lenguaje inclusivo: "No tiene sentido que nos quieran imponer estas cosas"

Mariano Rajoy ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para presentar su último libro: 'Política para adultos' que ya se puede adquirir en cualquier librería.

Durante la presentación de su libros, el expresidente del Gobierno habló sobre el lenguaje inclusivo, un tema que ha querido seguir dejando claro en 'El Hormiguero 3.0': "Desde el respeto a todo el mundo. No voy a empezar mis discursos diciendo 'todas', 'todos' y 'todes'. No lo he hecho en mi vida, no lo voy a hacer ahora", ha señalado.

Para Rajoy no tiene ningún sentido, aunque siempre desde el respeto: "No es bueno que nos quieran imponer estas cosas a estas alturas de la vida".