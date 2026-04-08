Cómo detectar un ictus a tiempo: el equipo de Ciencia lo explica en El Hormiguero

El equipo de Ciencia de El Hormiguero ha llevado a cabo una de sus secciones más útiles y necesarias, centrada en la prevención y detección del ictus. Con la ayuda de Borja Díez, médico, el programa ha explicado de forma clara cómo identificar los síntomas y qué hacer ante una situación de este tipo.

Durante la sección, el experto ha insistido en la importancia de actuar con rapidez, ya que las secuelas pueden reducirse considerablemente si se interviene a tiempo. Reconocer las señales a tiempo puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable o consecuencias graves.

Con ejemplos prácticos y explicaciones sencillas, el programa ha querido concienciar a los espectadores sobre la importancia de saber reaccionar ante un ictus, aportando herramientas clave que pueden ayudar a salvar vidas.

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Hoy vamos a hablar sobre cómo actuar ante un ictus, una emergencia médica en la que cada minuto cuenta y en la que cualquiera de nosotros puede ayudar a salvar una vida.

Tenemos con nosotros al Dr. Borja Díez, médico intensivista y CEO de Proyecto Reanimación, que nos explicará de forma clara qué es un ictus, por qué se produce y cómo debemos reaccionar a tiempo ante los primeros síntomas.

Para entenderlo mejor, vamos a apoyarnos en una maqueta muy visual. Representaremos dos situaciones con tuberías transparentes por las que circula un líquido rojo simulando la sangre. En la primera, introduciremos un tapón que quedará atrapado al estrecharse el conducto, provocando un bloqueo del flujo: es lo que ocurre en un ictus isquémico, cuando un trombo impide que la sangre llegue al cerebro. En la segunda, pincharemos una zona debilitada del tubo, provocando la salida del líquido: así se representa un ictus hemorrágico, cuando un vaso sanguíneo se rompe.

Borja nos explicará que reconocer los síntomas es fundamental: desviación de la cara, debilidad en un brazo o dificultad para hablar. Ante cualquiera de estas señales, hay que llamar inmediatamente al 112, sin esperar.

También veremos qué hacer y qué no hacer: no dar comida ni bebida, no dejar sola a la persona y mantenerla tranquila hasta que lleguen los servicios de emergencia. Un punto clave será recordar la hora de inicio de los síntomas, ya que esto es fundamental para el tratamiento.

Terminaremos con una idea clave: en el ictus, el tiempo es cerebro, y una actuación rápida puede salvar la vida y reducir las secuelas.