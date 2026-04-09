La sensualidad de Labios conquista Mask Singer con ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter

Sabíamos que nos íbamos a enamorar de Labios. Con mucha sensualidad y elegancia, esta máscara ha pisado fuerte el escenario de Mask Singer y ha demostrado sus dotes de canto con ‘Espresso’, el tema de Sabrina Carpenter que no para de sonar.

Desde su presencia, pasando por sus gestos y su voz, todo apunta a que debajo de Labios hay una cantante. Así lo señala de manera muy clara Ruth Lorenzo mientras la máscara interpreta la canción.

Y es que, con las pistas de Labios, tenemos de nuevo a una artista internacional en Mask Singer. ¿Estará en lo cierto Ruth Lorenzo y será cantante? ¿O se ha quedado con todos nosotros y se le da muy bien cantar? ¡Qué ganas de saber quién nos ha enamorado como Labios!