Actuación | Programa 1
La sensualidad de Labios conquista Mask Singer con ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter
Labios está en boca de todos por su actuación en Mask Singer.
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Sabíamos que nos íbamos a enamorar de Labios. Con mucha sensualidad y elegancia, esta máscara ha pisado fuerte el escenario de Mask Singer y ha demostrado sus dotes de canto con ‘Espresso’, el tema de Sabrina Carpenter que no para de sonar.
Desde su presencia, pasando por sus gestos y su voz, todo apunta a que debajo de Labios hay una cantante. Así lo señala de manera muy clara Ruth Lorenzo mientras la máscara interpreta la canción.
Y es que, con las pistas de Labios, tenemos de nuevo a una artista internacional en Mask Singer. ¿Estará en lo cierto Ruth Lorenzo y será cantante? ¿O se ha quedado con todos nosotros y se le da muy bien cantar? ¡Qué ganas de saber quién nos ha enamorado como Labios!
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