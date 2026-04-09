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La sensualidad de Labios conquista Mask Singer con ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter

Labios está en boca de todos por su actuación en Mask Singer.

La sensualidad de Labios conquista Mask Singer con ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter
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Sabíamos que nos íbamos a enamorar de Labios. Con mucha sensualidad y elegancia, esta máscara ha pisado fuerte el escenario de Mask Singer y ha demostrado sus dotes de canto con ‘Espresso’, el tema de Sabrina Carpenter que no para de sonar.

Desde su presencia, pasando por sus gestos y su voz, todo apunta a que debajo de Labios hay una cantante. Así lo señala de manera muy clara Ruth Lorenzo mientras la máscara interpreta la canción.

Y es que, con las pistas de Labios, tenemos de nuevo a una artista internacional en Mask Singer. ¿Estará en lo cierto Ruth Lorenzo y será cantante? ¿O se ha quedado con todos nosotros y se le da muy bien cantar? ¡Qué ganas de saber quién nos ha enamorado como Labios!

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