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Investigación | Programa 1

“Más perdidos que Aquaman en Cáceres”: el lío de Semáforo con los acentos despista a los investigadores

La táctica de la nueva máscara de Mask Singer de jugar al despiste con sus acentos parece haber funcionado.

“Más perdidos que Aquaman en Cáceres”: el lío de Semáforo con los acentos despista a los investigadores

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Semáforo ha llegado a Mask Singer dispuesto a no ponerle las cosas fáciles a nadie. Con una puesta en escena vibrante, la máscara ha logrado sembrar la duda absoluta en la mesa de investigación.

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Su capacidad para transformarse sobre el escenario ha sido tal que incluso el presentador, Arturo Valls, no ha podido evitar bromear con la desorientación de sus compañeros: "Os veo más perdidos que a Aquaman en Cáceres", ha dicho ante las caras de asombro de los cuatro investigadores.

La clave ha estado en la voz: Ana Milán ha detectado que Semáforo jugaba al despiste cambiando de acento constantemente (Enlazar pistas Semáforo). Ante tal lío, Juan y Medio ha sido el primero en lanzarse a la piscina con el DJ David Guetta, mientras que Ana Milán ha preferido apostar por el registro musical de Carlos Baute.

La investigación ha dado un giro radical con Boris Izaguirre, que se ha fijado en que los colores de la máscara coinciden con los de una bandera nacional, señalando al búlgaro Hristo Stoichkov. Ruth Lorenzo ha comprado la teoría deportiva, pero ha preferido cambiar de nombre y apuntar al exmadridista Karim Benzema. ¿Habrá dado alguno en el clavo o seguirá Semáforo en verde hacia la siguiente gala?

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