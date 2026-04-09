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Así son los entrenamientos de Ilia Topuria: "El secreto está claro"

El luchador de artes marciales mixto ha desvelado en El Hormiguero cómo se prepara para competir en la UFC.

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Patri Bea
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El Hormiguero cierra su semana por todo lo alto con la visita de uno de los hombres del momento. Ilia Topuria regresa al programa presentado por Pablo Motos para hablarnos del momento profesional en el que se encuentra.

Después de hablarnos de las próximas peleas que tiene previstas, Pablo Motos ha querido preguntarle a Ilia Topuria cuál es la clave para ser constante en los entrenamientos y mantenerse en una buena forma física para competir.

El luchador entrena dos veces al día y, aunque a veces se le pueda pasar por la cabeza descansar más o reducir horas, a él esta técnica siempre le ha funcionado y no quiere cambiarla. "El secreto está claro: trabajo duro y constancia", ha puntualizado. ¡Escucha todo lo que ha contado al respecto en el vídeo de arriba!

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