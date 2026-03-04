Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Desternillante

¡Son como bebés! Pablo Motos y Marron desafían a Los Morancos con un reto surrealista

El científico ha devuelto a los invitados y al presentador a su niñez con un reto tan complicado como divertido.

¡Son como bebés! Pablo Motos y Marron desafían a Los Morancos con un reto surrealista

Publicidad

La visita de Los Morancos a El Hormiguero ha estado marcada por la ironía y la sátira que los caracterizan. Entre bromas y recuerdos, han demostrado por qué siguen siendo un referente del humor en España.

Después de la entrevista, Marron ha aparecido en el plató con un reto tan desternillante como complicado. El colaborador ha devuelto a los invitados y al presentador a su niñez 'fusionando' sus cuerpos.

César ha sido los brazos de Jorge y Marron los de Pablo tratando de alimentarles con un yogur. El resultado ha sido tan desastroso como divertido. ¡Dale a play para verlo!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

¡Son como bebés! Pablo Motos y Marron desafían a Los Morancos con un reto surrealista

¡Son como bebés! Pablo Motos y Marron desafían a Los Morancos con un reto surrealista

El día que el padre de Los Morancos paró un avión en al aeropuerto: "Le tuvimos que tirar las llaves"

El día que el padre de Los Morancos paró un avión en al aeropuerto: "Le tuvimos que tirar las llaves"

4-rosco4m

Máxima tensión en El Rosco: Javier propone tablas y Alejandro amenaza con sacar un as

3-dedicatoria
Mejores momentos | 4 de marzo

El emotivo mensaje de Alejandro a sus hermanos, con mención especial a su “entrenador personal de Roscos”

2-magia
Mejores momentos | 4 de marzo

La locura de Jorge Luengo con Roberto Leal: toda la magia la hace... ¡un desatascador!

1-zapatillas
Mejores momentos | 4 de marzo

Irene Junquera se pone las ‘Zapatillas’ para brillar en La Pista: “Fan número 1 de El canto del loco”

La periodista ha ganado, lo ha hecho con pleno y lo ha celebrado bailando con Jorge Luengo como si estuviera en un concierto del grupo.

Matías Prats
Última hora

Matías Prats acude a la despedida de Fernando Ónega: "No era político, pero podría haber sido padre de la Constitución"

Fernando Ónega fallecía ayer en Madrid, dejando un legado imborrable en la historia de nuestro país. Una huella que siempre recordarán compañeros de profesión como Matías Prats.

Antonio Casado

Antonio Casado, amigo de Fernando Ónega: "Se lleva a la tumba una parte de su esposa, que le trasplantó un riñón"

Adelgaza 20 kilos

Inmaculada ha perdido 20 kilos en cuatro meses gracias a un medicamento: "Me quitaba las ganas de comer"

Hablamos con uno de los primeros españoles en regresar de la guerra: "Temía mucho por mis hijas"

Hablamos con uno de los primeros españoles en regresar de la guerra: "Temía mucho por mis hijas"

Publicidad