¡Son como bebés! Pablo Motos y Marron desafían a Los Morancos con un reto surrealista

La visita de Los Morancos a El Hormiguero ha estado marcada por la ironía y la sátira que los caracterizan. Entre bromas y recuerdos, han demostrado por qué siguen siendo un referente del humor en España.

Después de la entrevista, Marron ha aparecido en el plató con un reto tan desternillante como complicado. El colaborador ha devuelto a los invitados y al presentador a su niñez 'fusionando' sus cuerpos.

César ha sido los brazos de Jorge y Marron los de Pablo tratando de alimentarles con un yogur. El resultado ha sido tan desastroso como divertido. ¡Dale a play para verlo!