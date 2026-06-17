Así se compromete Alberto Núñez Feijóo a acabar con el problema de la vivienda

Alberto Núñez Feijóo ha acudido a El Hormiguero para protagonizar una entrevista en la que no han faltado las preguntas sobre la actualidad política. El presidente del Partido Popular ha compartido su análisis sobre el rumbo que afronta España en los próximos meses.

Uno de los temas que no podían faltar durante el repaso de la actualidad era el de la vivienda. El líder popular ha asegurado que la única solución que tiene esta lacra es la construcción de más hogares y las facilidades para aquellos que quieran comprar su primera vivienda.

El político ha desvelado qué medidas tomaría para hacer más asequible la entrada al mercado por parte de la gente joven y cómo bonificaría fiscalmente a quien asuma el riesgo de comprar.

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