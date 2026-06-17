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Alberto Núñez Feijóo, sobre "las cloacas" del PSOE y el caso Leire Díez: "Es un atentado al Estado de Derecho"

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su visita a El Hormiguero para hablar del caso Leire Díez, haciendo referencia a "las cloacas" del PSOE.

Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

La entrevista de Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero está dando pie a diferentes temas de debate, incluyendo sus nuevas propuestas en caso de que llegue a la Presidencia del Gobierno o algunas de los escándalos de corrupción más significativos en el PSOE durante los últimos meses. Entre ellos, Pablo Motos ha sido claro en su pregunta al líder de la oposición: "¿Qué piensas de lo de Leire Díez?".

"Al principio nos lo tomábamos a broma y luego ha resultado que tenía una libreta donde apuntaba todo y todo lo que dice la libreta está resultando ser verdad", ha matizado el presentador: "¿Hacia dónde va esto?".

Feijóo se ha referido a este caso como "el más simpático" de los que rodean al Partido Socialista actualmente, antes de hacer referencia a "las cloacas". También se ha referido a "P.S.", unas siglas que no tiene duda que pertenecen a Pedro Sánchez. Concluyendo el análisis de la trama como un "atentado al Estado de Derecho".

Dale play al vídeo de arriba y descubre sus declaraciones al completo.

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