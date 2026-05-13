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EN EL HORMIGUERO

La divertida cámara oculta de David Bisbal en el Parque Warner que roba el aliento a los fans

David Bisbal tiene fans por todo el mundo y el cantante les ha querido regalar un momento que jamás olvidarán.

La divertida cámara oculta de David Bisbal en el Parque Warner que roba el aliento a los fans

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Borja Tamayo
Publicado:

Voz, carisma y energía: Todas estas virtudes y muchas más han hecho de David Bisbal uno de los cantantes más relevantes del panorama tanto nacional como internacional. Por eso, no es de extrañar que el almeriense tenga fans en todos los rincones del mundo.

Desde El Hormiguero, Bisbal se ha animado a dar una bonita sorpresa a todas esas personas que llevan años acompañándolo en cada concierto. Una broma de cámara oculta que ha combinado a la perfección la emoción y las risas, dejando sin palabras a los participantes (que no sin gritos).

Así, David se adentraba en el Parque Warner para camuflarse como un trabajador más. Una valiente que se subía a la atracción de caída libre más alta de Europa, lo hacía sin saber quién se sentaba a su lado. También la que se montaba en la montaña rusa. ¿Qué sucede cuando se dan cuenta que se trata de nada menos que de su ídolo? Dale play al vídeo y descúbrelo.

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