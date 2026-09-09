Disfruta de la entrevista completa a Paula Echevarría en El Hormiguero

Paula Echevarría es ya toda una veterana en El Hormiguero. Ahora bien, por mucho que ya lleve 17 visitas al plató de Pablo Motos, nunca podemos tener suficiente de esta gran actriz. Una intérprete que sigue sorprendiéndonos cada vez que entra en el programa, compartiendo anécdotas y aspectos personales de lo más curiosos.

Así, la intérprete se ha declarado fan absoluta de salir de fiesta. No obstante, también es de las que cuida la salud a través del deporte, yendo al gimnasio "la primera". ¡Quién dijo que no se podían combinar las dos cosas en la rutina!

De igual modo, Paula ha sido autocrítica hablando de uno de los defectos que ha logrado corregir últimamente. Mostrando así su lado más personal una vez más. O, por supuesto, la divertida anécdota de su último paso por el programa, cuando su peluquero cortó más pelo de la cuenta. "Me quedé pálida", ha explicado en lo que, ahora, ve con humor.

Y es que Paula Echevarría es una de esas invitadas capaz de hacernos reír sin parar a medida que nos habla del maravilloso sector de la interpretación o, incluso, de su día a día. ¿Te has perdido la entrevista? ¡Dale play al vídeo de arriba para verla completa!