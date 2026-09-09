Paula Echevarría aprende a cocinar la tarta Pavlova versión asturiana con David de Jorge

La visita de Paula Echevarría a El Hormiguero ha tenido un delicioso toque gastronómico gracias a David de Jorge. La actriz se ha animado a ponerse el delantal, al igual que Pablo Motos, para aprender a preparar una exquisita tarta Pavlova.

Además, el chef ha rebautizado la receta para enseñar "la Tarta Paulova Echevarría" y hacer la versión más española de uno de los postres más famosos de la repostería internacional, caracterizado por su base crujiente de merengue y su interior ligero y esponjoso. La sección ha comenzado con anécdota: la invitada ha demostrado lo bien que se le da, como buena asturiana, escanciar sidra.

Durante la sección, David de Jorge ha ido desgranando los secretos de esta receta, que suele completarse con nata montada y fruta fresca para lograr un contraste perfecto de texturas y sabores. Paula ha seguido las explicaciones con atención, demostrando soltura en la cocina y participando activamente en la elaboración del postre. ¡No te lo pierdas!

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