Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Toma nota!

Paula Echevarría aprende a cocinar la tarta Pavlova versión asturiana con David de Jorge

La actriz ha dejado uno de los momentazos al demostrar lo bien que se le da escanciar sidra como buena asturiana.

Paula Echevarría aprende a cocinar la tarta Pavlova versión asturiana con David de Jorge

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

La visita de Paula Echevarría a El Hormiguero ha tenido un delicioso toque gastronómico gracias a David de Jorge. La actriz se ha animado a ponerse el delantal, al igual que Pablo Motos, para aprender a preparar una exquisita tarta Pavlova.

Además, el chef ha rebautizado la receta para enseñar "la Tarta Paulova Echevarría" y hacer la versión más española de uno de los postres más famosos de la repostería internacional, caracterizado por su base crujiente de merengue y su interior ligero y esponjoso. La sección ha comenzado con anécdota: la invitada ha demostrado lo bien que se le da, como buena asturiana, escanciar sidra.

Durante la sección, David de Jorge ha ido desgranando los secretos de esta receta, que suele completarse con nata montada y fruta fresca para lograr un contraste perfecto de texturas y sabores. Paula ha seguido las explicaciones con atención, demostrando soltura en la cocina y participando activamente en la elaboración del postre. ¡No te lo pierdas!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

Óscar Puente defiende las vacaciones de Pedro Sánchez: "Lleva el despacho en el bolsillo"

Óscar Puente defiende las vacaciones de Pedro Sánchez: "Lleva el despacho en el bolsillo"

"Si hay razones para confrontar con Marruecos, se hará": Óscar Puente analiza el papel de Marruecos en la invasión de Ceuta

"Si hay razones para confrontar con Marruecos, se hará": Óscar Puente analiza el papel de Marruecos en la invasión de Ceuta

Óscar Puente, sobre si debe dimitir alguien por Ceuta: "No hay responsabilidad acreditada"

Óscar Puente, sobre si debe dimitir alguien por Ceuta: "No hay responsabilidad acreditada"

Marron sorprende a Paula Echevarría con las uñas que cambian de color... ¡con sólo tocarlas!
Ya no es ciencia ficción

Marron sorprende a Paula Echevarría con las uñas que cambian de color... ¡con sólo tocarlas!

Paula Echevarría en El Hormiguero
YA DISPONIBLE

Disfruta de la entrevista completa a Paula Echevarría en El Hormiguero

Paula Echevarría aprende a cocinar la tarta Pavlova versión asturiana con David de Jorge
¡Toma nota!

Paula Echevarría aprende a cocinar la tarta Pavlova versión asturiana con David de Jorge

La actriz ha dejado uno de los momentazos al demostrar lo bien que se le da escanciar sidra como buena asturiana.

Camilo en El Hormiguero
ACTUACIÓN IMPROVISADA

Camilo irrumpe por sorpresa en El Hormiguero y canta en directo uno de sus últimos temas

El 'Teléfono escacharrado rumano' ha recibido a un invitado muy especial: El mismísimo Camilo. Ahora bien, antes de jugar, el cantante ha regalado un pequeño concierto en exclusiva.

Paula Echevarría en El Hormiguero

Paula Echevarría saca a la luz el terrible error de su peluquero en su última visita a El Hormiguero: "Me quedé pálida"

Paula Echevarría confiesa el defecto que ha logrado corregir: "Miguel se enfadaba muchas veces"

Paula Echevarría confiesa el defecto que ha logrado corregir: "Miguel se enfadaba muchas veces"

Primera victoria de Moisés en AlaZ frente a un David peleón: ¡se queda a dos del bote!

Primera victoria de Moisés en AlaZ frente a un David peleón: ¡se queda a dos del bote!

Publicidad