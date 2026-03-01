Antena3
Las bonitas palabras de Juan del Val a Daniel Illescas: “Somos unos privilegiados por poder ver estas pruebas”

El concursante se ha enfrentado a un columpio de fuego que ha dejado a todo el plató mudo.

Las bonitas palabras de Juan del Val a Daniel Illescas

La prueba a la que se ha enfrentado Daniel Illescas ha sido una de las más peligrosas hasta la fecha. Durante la evaluación posterior, los jueces se han desenvuelto en elogios con el influencer.

¡Imparable! Daniel Illescas consigue hacer 11 vueltas hacia delante y 7 hacia atrás en el columpio en llamas

“Eres el mago de los desafíos” ha piropeado Pilar Rubio. La prueba ha requerido de gran esfuerzo físico y de arriesgar su integridad física. Juan del Val ha querido reseñar “el espectáculo y la emoción” que se ha vivido con la prueba.

Daniel Illescas está siendo uno de los concursantes que se postula para hacerse con el premio final. Sus desafíos “siempre consiguen sorprender”, como ha señalado Pilar.

Las bonitas palabras de Juan del Val a Daniel Illescas: “Somos unos privilegiados por poder ver estas pruebas”

