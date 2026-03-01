Las bonitas palabras de Juan del Val a Daniel Illescas: “Somos unos privilegiados por poder ver estas pruebas”

La prueba a la que se ha enfrentado Daniel Illescas ha sido una de las más peligrosas hasta la fecha. Durante la evaluación posterior, los jueces se han desenvuelto en elogios con el influencer.

“Eres el mago de los desafíos” ha piropeado Pilar Rubio. La prueba ha requerido de gran esfuerzo físico y de arriesgar su integridad física. Juan del Val ha querido reseñar “el espectáculo y la emoción” que se ha vivido con la prueba.

Daniel Illescas está siendo uno de los concursantes que se postula para hacerse con el premio final. Sus desafíos “siempre consiguen sorprender”, como ha señalado Pilar.