Dani Martín recuerda su anécdota más surrealista de gira en El Hormiguero

Dani Martín visitó El Hormiguero y volvió a conquistar al público con su cercanía y sentido del humor, compartiendo algunas de sus experiencias más curiosas sobre los escenarios. Durante la charla, recordó uno de los momentos más surrealistas que vivió en plena gira.

El artista contó cómo tuvo que orinar en una botella durante un trayecto y la situación se complicó cuando, al llegar al hotel, una directora intentó cogerla sin saber lo que contenía. Entre risas, explicó que logró salir del apuro gracias a su conductor, evitando un momento aún más incómodo.