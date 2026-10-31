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Mejores momentos | Batallas

Pablo López elogia el “magnetismo” de Rachel y Marta tras su homenaje a Antonio Orozco

El coach ha dedicado unas bonitas palabras a las talents de Melendi tras escuchar su emotiva interpretación de una de las canciones de su gran amigo Antonio Orozco.

Pablo López elogia el “magnetismo” de Rachel y Marta tras su homenaje a Antonio Orozco

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Rachel y Marta han protagonizado una de las Batallas más especiales de La Voz 2026. Las talents del equipo de Melendi han interpretado 'Devuélveme la vida', de Antonio Orozco, firmando un precioso homenaje al artista.

La actuación ha sido especialmente emocionante para Pablo López, que ha querido dedicarles unas bonitas palabras después de escuchar la versión que habían hecho de la canción de su amigo.

El malagueño ha destacado la capacidad de ambas para transmitir el “magnetismo” de un tema tan especial, reconociendo cómo han sabido trasladar su esencia al escenario de La Voz. ¡No te lo pierdas!

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