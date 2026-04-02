¿Cómo es un baño en la selva? La incómoda experiencia de Dani Martín

Dani Martín visitó El Hormiguero y compartió una de las historias más inesperadas que le han ocurrido recientemente. El artista recordó cómo, durante un rodaje en la selva, vivió una situación de lo más incómoda en el baño de su alojamiento.

Según explicó, al darse cuenta de que la cisterna no funcionaba, intentó deshacerse del problema lanzándolo por la ventana, sin percatarse de que había una mosquitera. El resultado fue un efecto rebote que convirtió el momento en una escena tan surrealista