Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Impresionante

El Hormiguero celebra "la carrera del siglo": el ser humano contra el robot en las olimpiadas definitivas

Keller se ha enfrentado a dos robots en lo que ha sido la competición más reveladora del siglo XXI.

El Hormiguero celebra "la carrera del siglo": el ser humano contra el robot en las olimpiadas definitivas

Publicidad

Carolina Marín ha pisado el plató de El Hormiguero para hacer balance de una trayectoria histórica y compartir cómo afronta su retirada del deporte. Entre recuerdos y vivencias, la campeona ha protagonizado una entrevista muy especial.

Tras la entrevista, Marron ha aparecido en el plató para presentar "la carrera del siglo". En ella, el programa ha enfrentado al ser humano contra la máquina en lo que han bautizado como las olimpiadas definitivas.

Keller ha conseguido imponerse a las nuevas tecnologías con más facilidad de la que cabría esperarse. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a Carolina Marín en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Carolina Marín en El Hormiguero

El Hormiguero celebra "la carrera del siglo": el ser humano contra el robot en las olimpiadas definitivas

El Hormiguero celebra "la carrera del siglo": el ser humano contra el robot en las olimpiadas definitivas

La nueva vida de Carolina Marín: "Me gusta mucho hacer deporte, no lo quiero dejar"

La nueva vida de Carolina Marín: "Me gusta mucho hacer deporte, no lo quiero dejar"

"Los mejores concursantes del mundo" regresan este viernes a Tu cara me suena
A las 22:00 horas

"Los mejores concursantes del mundo" regresan este viernes a Tu cara me suena

Javier prolonga su gafe en El Rosco: tres fallos que allanan el camino a David
El Rosco | 11 de mayo

Javier prolonga su gafe en El Rosco: tres fallos que allanan el camino a David

El vacile de Roberto Leal a Javier que provoca un ataque de risa en pleno Pasapalabra
Mejores momentos | 11 de mayo

El vacile de Roberto Leal a Javier que provoca un ataque de risa en pleno Pasapalabra

El concursante se ha equivocado de canción en La Pista y su “chiribiribi porom pom pom” se ha convertido en la gran broma de todo el duelo.

La divertida autocrítica de Javier ante Esperanza Aguirre: “Me va a quitar las becas con efecto retroactivo”
Mejores momentos | 11 de mayo

La divertida autocrítica de Javier ante Esperanza Aguirre: “Me va a quitar las becas con efecto retroactivo”

El concursante ha reconocido su reciente mala racha, que ha coincido con la visita de la política madrileña: no ha logrado ni una victoria delante de ella en Pasapalabra.

El aspirante de Pasapalabra fascina con su colección de papel higiénico: “A éste no le coge la pandemia otra vez”

El aspirante de Pasapalabra fascina con su colección de papel higiénico: “A éste no le coge la pandemia otra vez”

Claudia consigue cantar junto a Ana Mena antes de abandonar La Voz Kids: “Vamos a vernos mil veces”

Claudia consigue cantar junto a Ana Mena antes de abandonar La Voz Kids: “Vamos a vernos mil veces”

Colate Vallejo-Nágera

Colate Vallejo-Nágera acusa a Paulina Rubio de agredirle durante su matrimonio: "Nunca me había golpeado antes"

Publicidad