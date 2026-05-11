El Hormiguero celebra "la carrera del siglo": el ser humano contra el robot en las olimpiadas definitivas

Carolina Marín ha pisado el plató de El Hormiguero para hacer balance de una trayectoria histórica y compartir cómo afronta su retirada del deporte. Entre recuerdos y vivencias, la campeona ha protagonizado una entrevista muy especial.

Tras la entrevista, Marron ha aparecido en el plató para presentar "la carrera del siglo". En ella, el programa ha enfrentado al ser humano contra la máquina en lo que han bautizado como las olimpiadas definitivas.

Keller ha conseguido imponerse a las nuevas tecnologías con más facilidad de la que cabría esperarse. ¡Imperdible!