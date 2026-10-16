De las acciones más locas de Trump a su carrera futbolística frustrada: Vicente Vallés responde sin tapujos a las hormigas

Por norma general, es Vicente Vallés el que hace las preguntas a los entrevistados. Sin embargo, las cosas cambian cuando se sienta en la mesa de Pablo Motos, ya por décima vez para convertirse en invitado platino, y las hormigas no han tardado en entrar en escena.

Trancas y Barrancas han sacado los micrófonos para hacer pasar al periodista por su particular rueda de prensa ibérica. Una ronda de preguntas que nacen de la locura de las dos estrellas del programa y que, aún así, Vallés ha logrado responder con cordura.

Análisis políticos como la última estrategia de Donald Trump de repartir 5.000 dólares a los estadounidenses, el trabajo de Putin en el KGB, su recuerdo del asalto al Capitolio de Estados Unidos o, incluso, su frustrada intención de ser centrocampista del Atlético de Madrid son algunas de las respuestas que ha dejado a su paso. Todo ello, como no podía ser de otra manera, con los comentarios de las hormigas de fondo.

¿Quieres ver esta excéntrica entrevista al completo? ¡La tienes disponible en el vídeo de arriba!