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Cristina Pedroche confiesa celos por el vínculo especial entre su hija y Dabiz Muñoz: "Me molesta..., ¡y encima me la ha hecho del Atleti!"

La presentadora y Dabiz Muñoz han hablado de su día a día, de cómo compaginan sus exigentes carreras con su vida familiar y de algunas de las anécdotas que han protagonizado juntos.

El miedo de Cristina Pedroche a que su hija se coma una caca de perro: ¡culpa a su suegra!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Noche especial en El Hormiguero con la visita de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. La pareja ha hablado de sus proyectos más recientes y de cómo compaginan dos trayectorias profesionales de enorme exposición pública sin perder de vista su faceta más personal.

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado a la invitada por un curioso miedo que tiene: a que su hija "se coma una caca de perro". "Lleva el gen dentro", ha respondido Cristina, revelando que su marido lo hizo de pequeño. Dabiz ha reconocido que "hay pocas cosas" que nunca haya probado, como "la carne humana".

El chef ha asegurado que la niña se parece tanto a él que ya hasta cocina: "Le gusta ayudarme". Cristina también ha hablado de "la pasión" que tiene por su padre, hasta el punto de confesar un punto de envidia. "Me molesta..., ¡y encima me la ha hecho del Atleti!", se ha quejado.

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