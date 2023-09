Los 5 titulares más destacados de Isabel Pantoja en 'El Hormiguero'

La nueva temporada de 'El Hormiguero' se ha estrenado por todo lo alto con una invitada de lujo: Isabel Pantoja. La cantante volvió al programa presentado por Pablo Motos, después de muchos años, para hablar de su nuevo disco.

Durante la entrevista, la tonadillera hizo un breve repaso por su carrera y tocó temas muy importantes que le marcaron en su vida. Isabel recordó desde las pérdidas a las que ha tenido que hacer frente, hasta sus momentos más destacados como artista.

Pablo Motos consiguió que la cantante se sintiese cómoda en todo momento y Trancas y Barrancas fueron los encargados de sacar el lado más bromista y desenfadado de la cantante.

1. "He hecho el nuevo disco por mi madre"

El principal motivo de la visita de Isabel Pantoja al programa era que estrenaba nuevo disco y una de las primeras cosas que Pablo Motos quiso preguntarle fue a quién iba dedicado. La tonadillera, emocionada y con orgullo, afirmó que lo había hecho para el público, pero, especialmente, en honor a su madre.

La cantante nos abrió su corazón en ese momento y no pudo evitar emocionarse. "Solo me he separado de ella para trabajar, tengo la conciencia absolutamente tranquila", reconoció Isabel al acordarse de ella. A pesar de que ya no esté, su madre sigue estando muy presente en su vida.

2. "El destino está escrito"

Si bien la pérdida de su madre la marcó y la motivó a hacer este disco, la muerte de Paquirri en su día, supuso un antes y un después en la vida de Isabel Pantoja. La cantante nos volvió a abrir su corazón y recordó lo impactante y duro que fue quedarse viuda tan joven.

Pablo Motos le preguntó a la tonadillera si creía o no en el destino y ella lo tuvo claro: "rotundamente sí". Ella lo había vivido en sus propias carnes con su marido. "Él no quería ir" a la corrida y "lo quiso cambiar todo para no ir", recordó ella. "Si él hubiese ido con lo que había, a lo mejor no le hubiese pasado nada", reflexionó.

3. "No estoy preparada para ir a México y no ver a Juan Gabriel"

Después de recordar las pérdidas de su madre y de su marido, Pablo Motos le preguntó a Isabel Pantoja por Juan Gabriel, ya que el presentador sabía que la tonadillera tenía una relación muy especial, prácticamente fraternal, con el cantante mexicano.

Juan Gabriel falleció hace ya siete años y la sevillana se sigue emocionando cada vez que se acuerda de él. Su muerte la dejó tan impactada que reconoció que ya no ha vuelto a ir a México porque para ella supone "un shock": "No estoy preparada todavía para no verle".

4. "Han cantado hasta la Virgen de Rocío en Rusia"

Haciendo un repaso por todos los países en los que Isabel Pantoja ha actuado, la tonadillera recalcó que el público ha cantado y bailado sus canciones independientemente del idioma que hablasen en la zona. ¡Ni Estados Unidos ni Rusia se han resistido a su arte!

A Pablo Motos le ha sorprendido que el público ruso entendiese las canciones de la tonadillera, pero ella le dejó claro que "han cantado hasta la Virgen de Rocío". Está claro que el arte y la música son universales y cuando el talento es evidente, no hay público que se resista.

5. "Yo en casa suelo estar en chándal"

Trancas y Barrancas fueron los encargados de aportarle un toque de humor a la entrevista. Las hormigas sometieron a Isabel Pantoja a un comprometido y divertido test: 'Todo lo que España quiso saber sobre Isabel Pantoja y nunca se atrevió a preguntar'.

Una de las preguntas fue cuál era la prenda más 'roñosa' que la cantante tenía para andar por casa y ella lo dejó claro: allí le encanta estar en chándal. ¡La comodidad es lo primero!

Además, las hormigas le preguntaron a Isabel si había previsto un documental sobre ella, como actualmente tienen muchas otras artistas, pero parece ser que no, aunque la tonadillera no lo descarta. " A mí me gusta hacer las cosas con categoría y muy bien", sentenció.