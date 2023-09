Isabel Pantoja recuerda a Paquirri al hablar del destino: "Eso está escrito"

El curso ha comenzado en 'El Hormiguero' con una invitada estelar: Isabel Pantoja. La tonadillera ha demostrado su carisma en su nueva visita al plató. Consagrada como una de las mejores cantantes de la historia del flamenco y la copla gracias a su voz emotiva y estilo apasionado, ha estado así de entregada durante la entrevista.

Tras recordar a su madre, Isabel también se ha referido a Paquirri cuando ha hablado del destino y ha asegurado que no tenía nada de lo que arrepentirse. "Yo no me arrepiento, yo no... Se tienen que arrepentir las personas que lo han hecho mal conmigo", ha afirmado. "Creo que no le he hecho mal a nadie", ha añadido.

Pablo Motos le ha preguntado entonces si cree en el destino. Ella ha afirmado de forma rotunda que sí, recordando a Paquirri: "Eso está escrito, lo viví con mi marido". Ha explicado que él "no quería ir" a la corrida y "lo quiso cambiar todo para no ir", y así lo hicieron. "Si él hubiese ido con lo que había, a lo mejor no le hubiese pasado nada", ha reflexionado.