"Donad médula, es vital": el importante mensaje de Pablo Alborán tras una dura etapa familiar

Pablo Alborán lanza un mensaje importante sobre la donación de médula: "Es vital"

El artista aprovechó su visita al programa para abrir su corazón por completo y lanzar un importante mensaje.

Pablo Alborán visitó El Hormiguero para presentar su nuevo proyecto musical, marcado por una etapa personal muy dura: el cáncer que acababa de superar un familiar cercano.

El cantante no dudó en lanzar un mensaje solidario: “Donad médula, es muy fácil y salva vidas”. Visiblemente emocionado, ha agradecido el trabajo del personal sanitario y ha compartido cómo esta experiencia le transformó.

