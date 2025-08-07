Pablo Alborán lanza un mensaje importante sobre la donación de médula: "Es vital"

Pablo Alborán visitó El Hormiguero para presentar su nuevo proyecto musical, marcado por una etapa personal muy dura: el cáncer que acababa de superar un familiar cercano.

El cantante no dudó en lanzar un mensaje solidario: “Donad médula, es muy fácil y salva vidas”. Visiblemente emocionado, ha agradecido el trabajo del personal sanitario y ha compartido cómo esta experiencia le transformó.