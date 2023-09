La Virgen del Rocío en Moscú y otros datos curiosos sobre las visitas de Isabel Pantoja a Rusia

La nueva temporada de 'El Hormiguero' ha contado con una madrina de excepción: Isabel Pantoja. La tonadillera, siempre carismática, ha celebrado en el plató sus 50 años en el mundo de la música, media década en la que ha demostrado por qué es una de las mejores cantantes de la historia del flamenco y la copla.

Esa carrera la ha llevado por medio mundo, incluso a países que no son hispanos. "Yo he cantado en Moscú, cinco veces he ido a Rusia", ha contado. "Han cantado hasta la Virgen del Rocío", ha asegurado.

La cantante ha recordado cómo le contrató una empresaria cuando la vio durante una actuación en Barcelona. "Yo me llevé a unos amiguitos, les puse en la primera fila, por si acaso", ha comentado a Pablo Motos. Aquello fue un rotundo éxito: "No tuvieron ni que aplaudir, eso reventó".