José Yélamo, concursante de El Desafío: “¿Quién me manda a mí meterme en lío este?

El presentador de laSexta Xplica llega como concursante de la nueva temporada de El Desafío y deja a un lado la política para enfrentarse a los retos más increíbles de la televisión.

Carmen Pardo
José Yélamo es un periodista y presentador de laSexta, el gaditano acompaña cada semana a los espectadores en laSexta Xplica y tiene el récord de haber conseguido la entrevista más larga con Miguel Ángel Revilla.

El periodista ya estuvo en el programa en sustitución de José Blanco para realizar un desafío en un quad.

¡Saltan chispas! José Yélamo impresiona en su reto sobre el quad en ‘El Desafío’

El presentador deja a un lado las entrevistas para formar parte de los concursantes de la sexta edición de El Desafío.

“¿Quién me ha mandado a mi meterme en este lío?”, se ha preguntado José Yélamo antes los desafíos que tendrá que afrontar en el programa presentado por su amigo Roberto Leal.

