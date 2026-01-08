Antena3
Juan del Val se planta ante Jorge Salvador: "Nunca jamás haré una prueba de El Desafío"

El miembro del jurado se ha negado en rotundo a exponerse en una prueba en el programa.

juan del val

Carmen Pardo
Publicado:

Pilar Rubio ha propuesto que si hay otra temporada de El Desafío el jurado de ejemplo al enfrentarse a retos como el fuego y la apnea. La reina de los desafíos ha propuesto que su compañero del jurado, Juan del Val, sea uno de los que pruebe por lo que pasan los concursantes.

Una palabras ante las que Juan del Val no ha tardado en responder y ha avisado a Jorge Salvador, "nunca jamás haré una prueba de El Desafío" ha afirmado el miembro del jurado.

En tono de broma, le han propuesta hacer algo junto a Nuria Roca, ¿cumplirá Juan del Val su palabra o le veremos haciendo un desafío?

