Rueda de prensa | El Desafío

El spoiler de Eva Soriano sobre El Desafío: “La que se lesionó fui yo por mi competitividad”

La concursante de El Desafío ha confesado que sufrió un percance durante el penúltimo programa de la temporada al intentar hacer una cosa que no ensayó en su número.

eva soriano

Carmen Pardo
Eva Soriano ha querido dar una pincelada de todo lo que ha sufrido como concursante en la sexta temporada de El Desafío.

La humorista ha dado un avance de lo que la ocurrió en el penúltimo programa de la temporada, “me hice daño en el psoas y he estado dos meses mal” ha asegurado Soriano.

Según Jorge Salvador la concursante quiso hacer algo que no había ensayado en su número lo que la costó una terrible lesión. Un momento que Eva Soriano ha querido recordar con su particular sentido del humor.

All Start

Pilar Rubio lanza el reto a El Desafío: ¿Una temporada All Star?

juan del val

Juan del Val se planta ante Jorge Salvador: "Nunca jamás haré una prueba de El Desafío"

eva soriano

Jorge Salvador
Rueda de prensa

Jorge Salvador: “Esta temporada se bate el récord de apnea de El Desafío"

Ibéyise Pacheco
Venezuela

Ibéyise Pacheco, sobre Delcy Rodríguez, su hermano Jorge y la realidad en Venezuela: "Desalmados, ambiciosos, inteligentes, vanidosos, amorales... Peligrosos"

diario
Conoce su historia

Juana, la historia de una infancia rota: "No entendía qué había hecho mal"

Los padres de Juana se separaron y, la incapacidad de ambos para cuidar de ella provocó que asuntos sociales se hicieran cargo. Hemos conocido su historia, tras haber pasado por cuatro centros de acogida.

Abogado venezolano.
EEUU | Venezuela

El abogado que presenció la declaración de Maduro en EEUU: "Entró felicitando el año y empezó a cambiar cuando empezó a verle las orejas al lobo"

El abogado venezolano Nizar El Fakih estuvo presente en la declaración de Nicolás Maduro en EEUU. Destaca que en la corte se vio "a dos Maduros muy distintos".

Zaida Cantera

Zaida Cantera, sobre la sumisión de Delcy Rodríguez con Donald Trump: "Entre otras cosas porque le han dado el poder"

"Eso me aburre": Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero revelan cuáles son sus 'red flags'

"Eso me aburre": Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero revelan cuáles son sus 'red flags'

Paco Marhuenda.

Paco Marhuenda explica las intenciones de Trump en Venezuela: "Donald Trump tiene un edificio que se llama América con un desorden que no le gusta"

