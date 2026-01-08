Rueda de prensa | El Desafío
El spoiler de Eva Soriano sobre El Desafío: “La que se lesionó fui yo por mi competitividad”
La concursante de El Desafío ha confesado que sufrió un percance durante el penúltimo programa de la temporada al intentar hacer una cosa que no ensayó en su número.
Publicidad
Eva Soriano ha querido dar una pincelada de todo lo que ha sufrido como concursante en la sexta temporada de El Desafío.
La humorista ha dado un avance de lo que la ocurrió en el penúltimo programa de la temporada, “me hice daño en el psoas y he estado dos meses mal” ha asegurado Soriano.
Según Jorge Salvador la concursante quiso hacer algo que no había ensayado en su número lo que la costó una terrible lesión. Un momento que Eva Soriano ha querido recordar con su particular sentido del humor.
Publicidad