Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Segunda semifinal

Los temblores de Jesulín al exponerse al reto de María José Campanario: “Mis manos valen una pasta”

El diestro ha sido forzado por Roberto Leal como acompañante en el número de María José Campanario.

Los temblores de Jesulín al exponerse al reto de María José Campanario

Publicidad

El reto de Campanario ha requerido de un voluntario para que arriesgue su mano para el espectáculo de magia. El show ha consistido en cortar las distintas cuerdas que sujetaban varios cuchillos.

Jesús Janeiro arriesga su mano en el desafío de magia de María José Campanario

A pesar de que la primera opción era Roberto Leal, ha justificado su retirada explicando que “con estas dos manos tengo que lavar la cabeza a mis niños”. El presentador ha decidido proponer como “voluntario obligado” al marido de la concursante.

El riesgo era muy alto, el torero ha mostrado su mano temblorosa y ha señalado la confianza que tiene en su cónyuge.

El Desafío

Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo, finalistas de la sexta temporada de El Desafío

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Los temblores de Jesulín al exponerse al reto de María José Campanario

Los temblores de Jesulín al exponerse al reto de María José Campanario: “Mis manos valen una pasta”

Gasolina

Trucos sencillos para ahorrar en gasolina ante la subida de precios por la guerra

El zasca de Joaquín a Susana: “Cómo vas a envejecer si se va a caer el mueble de las cremas que tienes”

VÍDEO INÉDITO: El zasca de Joaquín a Susana: “Cómo vas a envejecer si se va a caer el mueble de las cremas que tienes”

El embarazoso momento de Juan del Val por su parecido con un actor: "Tuve que salir corriendo"
En redes

“De esto no se habla”: el sincero mensaje de Juan del Val sobre la presión de las tertulias en televisión

María José Campanario, ante las valoraciones del jurad
Mejores momentos | Segunda semifinal

María José Campanario, ante las valoraciones del jurado: “Sabía que me comía tres unos como tres soles”

Antes de conocer a Jennifer López
El miércoles a las 23:00

La emoción de Joaquín ante la oportunidad de conocer a Jennifer López: “Vamos al lío que me espera JLo”

El exfutbolista va a poder cumplir por fin uno de sus mayores deseos, conocer a su cantante favorita. ¿Cómo será ese encuentro?

El piropo de Juan del Val a Patricia Conde: “Con tu sonrisa lo mejoras todo”
Mejores momentos | Segunda semifinal

El piropo de Juan del Val a Patricia Conde: “Con tu sonrisa lo mejoras todo”

Los miembros del jurado quedan alucinados con el increíble baile de la concursante.

Las primeras palabras de los finalistas

Las primeras palabras de los finalistas de El Desafío: “Pase lo que pase nos vamos a llevar la amistad”

Jessica Goicoechea, tras ganar la segunda semifinal de El desafío

Jessica Goicoechea, tras ganar la segunda semifinal de El Desafío: “Quiero ser acróbata”

VÍDEO INÉDITO: Joaquín desvela su momento más triste: “Fue el día que falleció mi padre”

VÍDEO INÉDITO: Joaquín desvela su momento más triste: “Fue el día que falleció mi padre”

Publicidad