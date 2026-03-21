Los temblores de Jesulín al exponerse al reto de María José Campanario: “Mis manos valen una pasta”

El reto de Campanario ha requerido de un voluntario para que arriesgue su mano para el espectáculo de magia. El show ha consistido en cortar las distintas cuerdas que sujetaban varios cuchillos.

A pesar de que la primera opción era Roberto Leal, ha justificado su retirada explicando que “con estas dos manos tengo que lavar la cabeza a mis niños”. El presentador ha decidido proponer como “voluntario obligado” al marido de la concursante.

El riesgo era muy alto, el torero ha mostrado su mano temblorosa y ha señalado la confianza que tiene en su cónyuge.