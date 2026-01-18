La satisfacción de Willy Bárcenas tras superar la prueba de fuego: “Este programa te hace sacar fuerzas de donde no la hay”

Willy Bárcenas se ha enfrentado a un reto complicado con fuego, con grandes esfuerzos ha ido golpeando cada muro de ladrillos y ha conseguido pasar por los huecos que iba creando.

Al terminar se ha abrazado a su entrenador y ha dejado claro lo costoso de la prueba. La mirada de admiración de Pilar Rubio y las sonrisas cómplices de sus compañeros han dejado claro el reconocimiento que ha recibido el artista.

“¡Desafío superado!” ha gritado Roberto Leal con un trozo de tela chamuscado en su mano. El aplauso de los presentes ha sido mayúsculo y Willy Bárcenas ha estirado los brazos en señal de victoria.

“El orgullo. El saber que no lo vas a volver a hacer y el no defraudar a tanta gente te hace darlo todo” ha añadido el cantante tras competar con éxito su desafío.