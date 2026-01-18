Antena3
Mejores momentos | Programa 2

La satisfacción de Willy Bárcenas tras superar la prueba de fuego: “Este programa te hace sacar fuerzas de donde no la hay”

El cantante ha acabado la prueba con mucho cansancio y sudor, pero con una gran sonrisa de satisfacción.

La satisfacción de Willy Bárcenas tras superar la prueba de fuego

Willy Bárcenas se ha enfrentado a un reto complicado con fuego, con grandes esfuerzos ha ido golpeando cada muro de ladrillos y ha conseguido pasar por los huecos que iba creando.

La garra de Willy Bárcenas para atravesar las puertas de fuego

Al terminar se ha abrazado a su entrenador y ha dejado claro lo costoso de la prueba. La mirada de admiración de Pilar Rubio y las sonrisas cómplices de sus compañeros han dejado claro el reconocimiento que ha recibido el artista.

“¡Desafío superado!” ha gritado Roberto Leal con un trozo de tela chamuscado en su mano. El aplauso de los presentes ha sido mayúsculo y Willy Bárcenas ha estirado los brazos en señal de victoria.

“El orgullo. El saber que no lo vas a volver a hacer y el no defraudar a tanta gente te hace darlo todo” ha añadido el cantante tras competar con éxito su desafío.

La satisfacción de Willy Bárcenas tras superar la prueba de fuego

La satisfacción de Willy Bárcenas tras superar la prueba de fuego: “Este programa te hace sacar fuerzas de donde no la hay”

Los retos del segundo programa
Próximos desafíos | Programa 2

Descubre los retos del tercer programa de El Desafío

Contenido extra | Programa 2

Los concursantes han valorado sus retos tras una espectacular segunda gala de El Desafío.

La indignación de Eva Soriano tras caer del tablón
Mejores momentos | Programa 2

La indignación de Eva Soriano tras caer del tablón: “Tenéis el uno de esta noche”

La presentadora no ha escondido su frustración tras no haber superado la prueba de los travesaños mortales.

