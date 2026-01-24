Retos | Programa 3
“Lo siento”: Eduardo Navarrete se hunde al llegar al 1:32 minutos en la apnea de El Desafío
El diseñador ha tenido que pasar por la apnea, un medio acuático en el que ha confesado que no se siente muy cómodo por su escasa capacidad pulmonar y su fácil verborrea.
Publicidad
Eduardo Navarrete ha sido el tercer concursante en enfrentarse a la prueba reina de El Desafío. Juandi Alcázar, el coach de la apnea, ha asegurado que “nos es su prueba favorita y ya que esté quieto en un desafío”.
En los entrenamientos, el concursante ha afirmado que “me gusta mucho nadar, pero no autoasfixiarme a mí mismo”. Eduardo Navarrete ha confesado que no se siente a gusto bajo el agua aguantando la respiración.
Eduardo Navarrete ha intentado esforzarse al máximo en la prueba estrella, pero sus nervios y su falta de aguante no le han permitido hacer más de 1:32 en la apnea. El concursante visiblemente afectado ha pedido perdón a Juandi Alcázar al salir del tanque de agua.
Publicidad