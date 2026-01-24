“Lo siento”: Eduardo Navarrete se hunde al llegar al 1:32 minutos en la apnea de El Desafío

Eduardo Navarrete ha sido el tercer concursante en enfrentarse a la prueba reina de El Desafío. Juandi Alcázar, el coach de la apnea, ha asegurado que “nos es su prueba favorita y ya que esté quieto en un desafío”.

En los entrenamientos, el concursante ha afirmado que “me gusta mucho nadar, pero no autoasfixiarme a mí mismo”. Eduardo Navarrete ha confesado que no se siente a gusto bajo el agua aguantando la respiración.

Eduardo Navarrete ha intentado esforzarse al máximo en la prueba estrella, pero sus nervios y su falta de aguante no le han permitido hacer más de 1:32 en la apnea. El concursante visiblemente afectado ha pedido perdón a Juandi Alcázar al salir del tanque de agua.