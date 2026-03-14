María José Campanario sorprende a todos hablando en portugués

María José Campanario está mostrando muchas facetas desconocidas en el programa presentado por Roberto Leal.

La concursante se ha enfrentado esta semana a una complicada prueba al volante siguiendo las indicaciones de Walter, el coach de conducción en el programa.

Cómo el entrenador de El Desafío es portugués, María José Campanario ha demostrado el dominio de esa lengua y ha hablado con el coach en un perfecto portugués.

Una faceta de la concursante que ha sido aplaudida por Roberto Leal. ¿Quieres escucharla hablando ese idioma?