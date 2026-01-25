Antena3
Eduardo Navarrete tras fracasar en la apnea: “Espero que se haya transmitido la angustia que he pasado”

Los concursantes han hecho balance de los cada vez más complicados desafíos a los que se han enfrentado en el tercer programa.

Eduardo Navarrete tras fracasar en la apnea

Willy Bárcenas ha asegurado que el reto del equilibrio ha sido “el que más nervioso me ha puesto en lo que llevamos de programas”.

Daniel Illescas ha vivido de forma muy intensa su coreografía en el agua, “si no fuera por este programa nunca me habría visto bailando” ha confesado el influencer.

Eduardo Navarrete se hunde al llegar al 1:32 minutos en la apnea de El Desafío

Patricia Conde ha afirmado que “pensaba que no iba a pasar del primer panel y ha sido un aprobado” mientras Jessica Goicoechea se ha sentido con mucha impotencia al caer en El Puente.

Eduardo Navarrete espera que los espectadores hayan podido sentir la angustia que él ha sentido en la apnea.

“No puedo respirar”: el agobio de Daniel Illescas enterrado en arena

“No puedo respirar”: el agobio de Daniel Illescas enterrado en arena

