José Yélamo conmueve con una vibrante coreografía con puertas giratorias

José Yélamo ha confesado que no se esperaba haber llegado al nivel de exigencia con el que se ha encontrado en su paso por El Desafío.

Para poner la guinda final a sus increíbles retos, el presentador ha tenido que realizar una exigente coreografía sobre puerta giratorias en las que la exigencia física y el vértigo eran dos factores claves.

José Yélamo se ha convertido en el protagonista de una coreografía basada en paredes y puertas giratorias. Descubre el último impresionante desafío de la sexta temporada.