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Retos | Gran final

José Yélamo conmueve con una vibrante coreografía con puertas giratorias

El concursante ha tenido que realizar una complicada coreografía sobre unas puertas giratorias en las que la altura ponía en peligro su integridad física.

José Yélamo conmueve con una vibrante coreografía con puertas giratorias

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Carmen Pardo
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José Yélamo ha confesado que no se esperaba haber llegado al nivel de exigencia con el que se ha encontrado en su paso por El Desafío.

José Yélamo: “¿Os pensáis que yo soy un superhéroe?”

Para poner la guinda final a sus increíbles retos, el presentador ha tenido que realizar una exigente coreografía sobre puerta giratorias en las que la exigencia física y el vértigo eran dos factores claves.

José Yélamo se ha convertido en el protagonista de una coreografía basada en paredes y puertas giratorias. Descubre el último impresionante desafío de la sexta temporada.

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