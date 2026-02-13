Antena3
Retos | Programa 6

La fantasía de Eduardo Navarrete en el musical de Sweet Charity

El diseñador se ha subido a unos tacones de aguja para convertirse en toda una estrella en el musical de Sweet Charity.

La fantasía de Eduardo Navarrete en el musical de Sweet Charity

Carmen Pardo
Eduardo Navarrete quiere escalar posiciones en el ranking general. El concursante se ha puesto las pilas y se ha calzado unos tacones de aguja para convertirse en

Eduardo Navarrete: “Se me hace un poco bola”

En los ensayos, Navarrete ha sufrido para conseguir que los pasos le salgan y ha pedido ayuda al cuerpo de baile dada su poca flexibilidad de cadera. El concursante ha confesado que se siente más identificado con Lina Morgan que con Sweet Charity.

El concursante ha confesado que ha sido su mejor semana en El Desafío y que ha disfrutado de lo lindo para convertirse en el personaje del musical.

Con un look espectacular, Eduardo Navarrete se ha subido a sus tacones y se ha dejado la piel para realizar un fantástico número en el musical de Sweet Charity. ¡No te lo pierdas!

Edurne llega a jugársela en El Desafío

Edurne llega a jugársela en El Desafío: “Vengo a muerte”

