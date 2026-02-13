Antena3
Mejores momentos | Programa 6

La magistral aparición de Gotzon Mantuliz en El Desafío: “¡Qué emoción!”

El ganador de la quinta edición de El Desafío ha aparecido por todo lo alto formando parte del reto de fuego de Eva Soriano.

Carmen Pardo
Eva Soriano ha culminado su desafío de fuego haciendo que se prendiera una persona haciendo que las llamas llegaran hasta el techo del plató de El Desafío.

Eva Soriano se convierte en una espectacular antorcha humana

Cuando le han quitado la máscara, Roberto Leal no ha podido disimular su sorpresa, “Estoy flipando” ha dicho el presentador de El Desafío al abrazar a Gotzon Mantuliz.

El ganador absoluto de la quinta edición de El Desafío se ha mostrado muy contento de volver al programa y ha querido volver por todo lo alto.

El bonito mensaje de Jessica Goicoechea tras bailar con su hermano Cristian

El bonito mensaje de Jessica Goicoechea tras bailar con su hermano Cristian: “Gracias por darnos la oportunidad”

El concursante ha vuelto a encontrar el camino para conseguir el pleno en esta prueba y, además, en su primer turno.

Mientras que el cómico ha resuelto el panel a la primera, la actriz ha llenado de risas el plató inventándose la película ‘Vacaciones en el Ebro’.

