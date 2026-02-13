La magistral aparición de Gotzon Mantuliz en El Desafío: “¡Qué emoción!”

Eva Soriano ha culminado su desafío de fuego haciendo que se prendiera una persona haciendo que las llamas llegaran hasta el techo del plató de El Desafío.

Cuando le han quitado la máscara, Roberto Leal no ha podido disimular su sorpresa, “Estoy flipando” ha dicho el presentador de El Desafío al abrazar a Gotzon Mantuliz.

El ganador absoluto de la quinta edición de El Desafío se ha mostrado muy contento de volver al programa y ha querido volver por todo lo alto.