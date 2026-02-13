Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Retos | Programa 6

Eva Soriano se convierte en una espectacular antorcha humana: “Ya escupo fuego”

La humorista ha tenido que convertirse en una antorcha humana en su desafío de la sexta gala. ¿Conseguirá Eva Soriano conquistar al jurado con su reto de fuego?

Eva Soriano se convierte en una espectacular antorcha humana

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Eva Soriano ha puesto toda la carne en el asador en el ecuador de El Desafío. La concursante con un look al más puro estilo Indiana Jones se ha convertido en una antorcha humana.

Eva Soriano: “Voy sin protección”

En los entrenamientos, la humorista ha confesado que nunca se había visto en esta situación en la vida, pero “no será la primera vez que escupo con cierta bilis”, ha recalcado Soriano.

Sin ningún tipo de protección, la concursante ha estado entrenando el difícil arte de escupir fuego.

Un peligroso reto en el que Eva Soriano tendrá que encender cada una de las antorchas del recorrido con su boca. ¿Será capaz de iluminar plató de El Desafío?

Los retos a los que se enfrentará en el sexto programa de El Desafío

Los retos a los que se enfrentarán los concursantes en el sexto programa de El Desafío

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Eva Soriano se convierte en una espectacular antorcha humana

Eva Soriano se convierte en una espectacular antorcha humana: “Ya escupo fuego”

La fantasía de Eduardo Navarrete en el musical de Sweet Charity

La fantasía de Eduardo Navarrete en el musical de Sweet Charity

La mala suerte de María José Campanario deja el camino libre a Jessica Goicoechea en su duelo

La mala suerte de María José Campanario deja el camino libre a Jessica Goicoechea en su duelo

4-rosco13f
Mejores momentos | 13 de febrero

Alejandro se lo piensa en El Rosco: firmar el empate con Francisco... ¡o ir a por todas!

3-ilusiona
Mejores momentos | 13 de febrero

Alejandro ilusiona al completar el ¿Dónde Están? a la primera: “Está encontrando el camino”

2-accion
Mejores momentos | 13 de febrero

Del pleno de Miguel Lago al hilarante fallo de Esmeralda Moya: un Palabras Cruzadas lleno de acción

Mientras que el cómico ha resuelto el panel a la primera, la actriz ha llenado de risas el plató inventándose la película ‘Vacaciones en el Ebro’.

1-fuerte
Mejores momentos | 13 de febrero

“Cuidado con Francisco”: Roberto Leal flipa con lo “fuerte” que es en La Pista

El gaditano ha vuelto a hacer pleno en la prueba musical y ya van tres veces en sus cuatro programas y, además, nunca ha perdido.

Busca novia

Mercedes abre el casting para buscarle una novia a su hijo: "Es tímido, pero le gusta cantar y bailar"

Canapé

Detenida por salvar a su vecina, atrapada en su canapé: "Quise ayudar y me dieron un empujón con mucha agresividad"

Nutriman

Tres alimentos que nunca debes lavar si quieres evitar intoxicaciones y arruinar su sabor

Publicidad