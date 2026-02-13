Retos | Programa 6
Eva Soriano se convierte en una espectacular antorcha humana: “Ya escupo fuego”
La humorista ha tenido que convertirse en una antorcha humana en su desafío de la sexta gala. ¿Conseguirá Eva Soriano conquistar al jurado con su reto de fuego?
Eva Soriano ha puesto toda la carne en el asador en el ecuador de El Desafío. La concursante con un look al más puro estilo Indiana Jones se ha convertido en una antorcha humana.
En los entrenamientos, la humorista ha confesado que nunca se había visto en esta situación en la vida, pero “no será la primera vez que escupo con cierta bilis”, ha recalcado Soriano.
Sin ningún tipo de protección, la concursante ha estado entrenando el difícil arte de escupir fuego.
Un peligroso reto en el que Eva Soriano tendrá que encender cada una de las antorchas del recorrido con su boca. ¿Será capaz de iluminar plató de El Desafío?
