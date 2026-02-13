La mala suerte de María José Campanario deja el camino libre a Jessica Goicoechea en su duelo

María José Campanario y Jessica Goicoechea están demostrando en cada programa su garra para exponerse a todo tipo de pruebas.

En la sexta gala, las concursantes van a tener que vivir un duelo sobre un segway subidas a cinco metros de altura.

Durante los ensayos, ambas han halagado a su rival, hablando de su fortaleza cómo concursante. María José Campanario ha sufrido mucho con la altura mientras Jessica Goicoechea ha tenido algún problema para diferencial la derecha de la izquierda.

María José Campanario ha sido la primea en comenzar el recorrido, lo había completado en poco menos de 1:23 minutos y en el último segundo ha dejado la rueda fuera de la plataforma. Un incidente que ha dejado fuera a la concursante de conseguir el desafío.

Jessica Goicoechea ha comenzado el recorrido temblando, la influencer entre gritos e improperios ha conseguido finalizar el circuito en 1:14 minutos ganando su duelo frente a María José Campanario.