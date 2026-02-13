La magia de Lola Lolita y Sofía Surferss en la coreografía aérea en El Desafío

Lola Lolita ha vuelto como invitada a El Desafío para sorprender a todos con una coreografía aérea.

En los entrenamientos, la exconcursante ha asegurado que lleva un año sin hacer deporte y se ha quejado de la dureza de la prueba. Por su parte, su hermana, Sofía Surferss la ha acusado de ser “un poco quejica”.

Por primera vez en El Desafío se ha realizado un número aéreo en pareja y se ha utilizado la rueda alemana para una coreografía.

Lola Lolita y Sofía Surferss se han subido a la rueda alemana para realizar un grandioso número aéreo lleno de magia y emoción. ¡Disfruta de la belleza de la coreografía de las dos hermanas en El Desafío!