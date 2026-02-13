El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema: “Lo veo como un ataúd lleno de agua”

Patricia Conde realizó un gran tiempo en la apnea de El desafío, y en el sexto programa, la presentadora le ha plantado cara a un reto de escapismo con agua.

En los entrenamientos, Patricia Conde ha explicado su teoría sobre el poder de la positividad y ha intentado aplicar la lección a la prueba.

La presentadora ha señalado todas las emociones que le vienen a la cabeza en este complicado desafío de escapismo, desde angustia hasta miedo.