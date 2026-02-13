Antena3
Retos | Programa 6

El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema: “Lo veo como un ataúd lleno de agua”

La concursante se ha tenido que enfrentar en el sexto programa a un desafío de escapismo en el que el agua se ha convertido en su enemigo.

El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema

Carmen Pardo
Publicado:

Patricia Conde realizó un gran tiempo en la apnea de El desafío, y en el sexto programa, la presentadora le ha plantado cara a un reto de escapismo con agua.

Patricia Conde: “Lo primero que se me viene a la cabeza es brecha”

En los entrenamientos, Patricia Conde ha explicado su teoría sobre el poder de la positividad y ha intentado aplicar la lección a la prueba.

La presentadora ha señalado todas las emociones que le vienen a la cabeza en este complicado desafío de escapismo, desde angustia hasta miedo.

Edurne llega a jugársela en El Desafío

Edurne llega a jugársela en El Desafío: “Vengo a muerte”

El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema

El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema: “Lo veo como un ataúd lleno de agua”

Retos | Programa 6

Retos | Programa 6

Retos | Programa 6

Las concursantes van a tener que enfrentarse en un desafío sobre un segway, una prueba de altura en la que ambas temen la fortaleza de su rival.

