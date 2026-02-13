Retos | Programa 6
El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema: “Lo veo como un ataúd lleno de agua”
La concursante se ha tenido que enfrentar en el sexto programa a un desafío de escapismo en el que el agua se ha convertido en su enemigo.
Patricia Conde realizó un gran tiempo en la apnea de El desafío, y en el sexto programa, la presentadora le ha plantado cara a un reto de escapismo con agua.
En los entrenamientos, Patricia Conde ha explicado su teoría sobre el poder de la positividad y ha intentado aplicar la lección a la prueba.
La presentadora ha señalado todas las emociones que le vienen a la cabeza en este complicado desafío de escapismo, desde angustia hasta miedo.
