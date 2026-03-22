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Mejores momentos | Segunda semifinal

La emoción de María José Campanario ante las palabras de Daniel Illescas: “Eres un gran compañero”

El influencer ha querido poner en valor la dificultad de su prueba y recordar el esfuerzo que hizo su compañera.

La emoción de María José Campanario ante las palabras de Daniel Illescas: “Eres un gran compañero”

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La torre de sillas es una de las pruebas más frecuentes del programa. Para añadir peligrosidad, Daniel Illescas ha tenido que hacerlo con fuego.

Daniel Illescas se la juega en la torre de sillas con fuego:

Quien también tuvo que hacer la misma prueba fue María José Campanario y así lo ha querido recordar Illescas. “Quiero darle el valor a María José porque no es fácil ponerse ahí” ha aclarado el modelo.

La reacción de Campanario ha sido muy emocional, dándole las gracias y recalcando lo buen compañero que es Illescas.

José Yélamo

El próximo viernes, la segunda semifinal decide a los otros tres finalistas de El Desafío

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