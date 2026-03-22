La emoción de María José Campanario ante las palabras de Daniel Illescas: “Eres un gran compañero”

La torre de sillas es una de las pruebas más frecuentes del programa. Para añadir peligrosidad, Daniel Illescas ha tenido que hacerlo con fuego.

Quien también tuvo que hacer la misma prueba fue María José Campanario y así lo ha querido recordar Illescas. “Quiero darle el valor a María José porque no es fácil ponerse ahí” ha aclarado el modelo.

La reacción de Campanario ha sido muy emocional, dándole las gracias y recalcando lo buen compañero que es Illescas.