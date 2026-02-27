La sorpresa de Eduardo Navarrete al ganar en su duelo a la líderesa Patricia Conde: “No tengo miedo al éxito”

El duelo es uno de los retos más esperados de la noche, en esta ocasión se han enfrentado Patricia Conde y Eduardo Navarrete en la prueba de duelo de mástiles.

El reto consiste en superar un circuito de plataformas colgantes en el menor tiempo posible. Durante los ensayos, ambos participantes se han contagiado de su gran sentido del humor.

“Patricia va la primera, pero yo no tengo miedo al éxito”, se ha reivindicado el modista durante los ensayos. Y tanto que no lo tiene, Íñigo Navarrete ha superado la prueba en poco más de un minuto y medio.

La presentadora se ha visto en mayores complicaciones que su compañero debido a la diferencia de tamaño físico entre ambos. “Navarrete es lo que él quiera”, ha comentado Patricia, “desde Barbie superstar, hasta un Marine”.

Increíble duelo que han dejado ambos concursantes, que les pone en un aprieto al jurado a la hora de evaluar, ya que ambos han completado el desafío dos únicas diferencias, el tiempo y la técnica.