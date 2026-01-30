Antena3
Retos | Programa 4

Eduardo Navarrete se pone al límite en el quad en llamas: “He pedido el máximo de fuego que se me pueda poner”

El diseñador ha llegado al programa con un atuendo perfecto para su prueba, una sudadera que hace homenaje a la Aseguradora de incendios de las fachadas de Madrid. Así se ha enfrentado al fuego Eduardo Navarrete.

Carmen Pardo
Publicado:

El concursante ha hecho gala de su sentido del humor al llegar al programa luciendo una sudadera de Aseguradora de Incendios para enfrentarse a su desafío del Quad en llamas.

Eduardo Navarrete: “Este programa me va a costar la vida”

En los entrenamientos, el concursante ha asegurado que se sentía como Lara Croft al ver el circuito que tendrá que hacer con el quad.

A la hora de enfrentarse al fuego, Navarrete ha asegurado que “no tenía ganas de reír, tengo miedo”.

El concursante apenas goza de visión para realizar su circuito subido en el quad, ¿será capaz Navarrete de completar el recorrido?

