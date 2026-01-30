Retos | Programa 4
La angustia de Eva Soriano en la Noria a la fuga: “Quiero irme a casa”
La humorista se ha enfrentado a un complicado desafío de escapismo con agua en el que ha tenido que intentar soltarse de unas cadenas dentro de una piscina.
Publicidad
Eva Soriano ha bromeado sobre su look en El Desafío antes de afrontar el reto de Noria a la fuga.
Durante lo entrenamientos, la concursante ha asegurado que no es muy amiga del agua, “he estado a punto a ahogarme en dos ocasiones y no me gusta mucho el agua”, ha confesado Eva Soriano.
El reto consiste en conseguir abrir los candados para deshacerse de las cadenas mientras gira bajo el agua, con un añadido, Eva Soriano ha pedido que le pusieran dos llaves más malas, por lo que tendrá nueve llaves de las cuales solo cinco son buenas para abrir los candados.
La concursante tiene cuatro minutos como máximo para conseguir la prueba, ¿será capaz de salir de la noria?
Publicidad