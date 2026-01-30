Antena3
La angustia de Eva Soriano en la Noria a la fuga: “Quiero irme a casa”

La humorista se ha enfrentado a un complicado desafío de escapismo con agua en el que ha tenido que intentar soltarse de unas cadenas dentro de una piscina.

Carmen Pardo
Publicado:

Eva Soriano ha bromeado sobre su look en El Desafío antes de afrontar el reto de Noria a la fuga.

Eva Soriano: “Todos los fracasos de mi vida se me pasan por la cabeza”

Durante lo entrenamientos, la concursante ha asegurado que no es muy amiga del agua, “he estado a punto a ahogarme en dos ocasiones y no me gusta mucho el agua”, ha confesado Eva Soriano.

El reto consiste en conseguir abrir los candados para deshacerse de las cadenas mientras gira bajo el agua, con un añadido, Eva Soriano ha pedido que le pusieran dos llaves más malas, por lo que tendrá nueve llaves de las cuales solo cinco son buenas para abrir los candados.

La concursante tiene cuatro minutos como máximo para conseguir la prueba, ¿será capaz de salir de la noria?

“Lo siento”: Eduardo Navarrete se hunde al llegar al 1:32 minutos en la apnea de El Desafío

La angustia de Eva Soriano en la Noria a la fuga: “Quiero irme a casa”

La alucinante coreografía de Jessica Goicoechea junto a su hermano Cristian en El Desafío

El pique entre Daniel Illescas y Willy Bárcenas en los travesaños mortales: “Esta semana se empieza a ver de qué va esto”

Manu y Rosa
¿Quién se lo llevará?

El mayor bote de la historia de Pasapalabra tendrá dueño la próxima semana

El Rosco | 30 de enero

Duelo breve pero intenso: Rosa zanja El Rosco en la primera vuelta, ¿dará Manu la sorpresa?

Mejores momentos | 30 de enero

“¡Qué bien hilado!”: el poema de Manu deja flipando a Glòria Serra y al resto de invitados en Pasapalabra

La reacción de la periodista resume el efecto que los versos del concursante han tenido también en Jesús Olmedo, Silvia Abascal y Sergio Mur.

Manu “se está viniendo muy arriba”: Roberto Leal, loquísimo con su racha en La Pista
Mejores momentos | 30 de enero

Manu “se está viniendo muy arriba”: Roberto Leal, loquísimo con su racha en La Pista

Roberto Leal se ha quedado alucinado con el segundo pleno consecutivo del concursante, que hasta se ha animado a cantar ‘Este amor no se toca’.

El curioso amuleto de Silvia Abascal en Pasapalabra: “Me lo ha dado mi hija”

Colate

Beatriz Cortázar: "Colate no pide la custodia, pide una reubicación de su hijo"

Crimen Sueca

Así se ha vivido la emotiva despedida al niño asesinado en Sueca: "La gente no cabía en el interior de la Iglesia"

