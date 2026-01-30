Antena3
La alucinante coreografía de Jessica Goicoechea junto a su hermano Cristian en El Desafío

La influencer ha confesado tener su cuerpo machacado tras una dura semana de entrenamientos junto al cuerpo de baile de El Desafío.

Jessica Goicoechea quiere ir a por la primera posición del ranking general y ha entrenado duro toda la semana para convertirse en un miembro más del cuerpo de baile de El Desafío.

Jessica Goicoechea: “Soy cero elástica”

Durante los ensayos, la concursante ha protestado sobre la falta de elasticidad de su cuerpo y ha vuelto a hacer gala de su falta de memoria para la coreografía.

La coreografía tiene pasos de circo que han hecho sufrir durante toda la semana a la influencer, “me río por no llorar” ha asegurado Jessica Goicoechea.

La concursante ha tenido un gran apoyo durante la prueba, bailar por primera vez junto a su hermano Cristian, un reconocido profesional del mundo del espectáculo.

