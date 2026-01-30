El pique entre Daniel Illescas y Willy Bárcenas en los travesaños mortales: “Esta semana se empieza a ver de qué va esto”

Willy Bárcenas y Daniel Illescas se ven las caras por primera vez en un duelo en el desafío de los travesaños mortales. Una prueba en la que ya se enfrentaron José Yélamo y Eva Soriano y no fueron capaces de superar.

Durante los entrenamientos, ambos concursantes se han tomado muy en serio la prueba para batir a su rival. Daniel Illescas se ha quejado de lo complicado que es pasar por las maderas y cómo se mueve, por su parte Willy Bárcenas ha hablado de “muy malas sensaciones” al ponerse frente a la prueba.

Willy Bárcenas ha sido el que ha comenzado la prueba, con mucho temblor de piernas ha llegado al punto difícil del reto y lo ha pasado bien, pero tras ese momento se ha relajado y ha terminado cayendo en el octavo travesaño.

Daniel Illescas ha comenzado la prueba con mucha serenidad y ha conseguido lograr pasar los travesaños mortales en un tiempo de 2:01 minutos. ¡Bravo!