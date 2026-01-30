Antena3
Retos | Programa 4

El pique entre Daniel Illescas y Willy Bárcenas en los travesaños mortales: “Esta semana se empieza a ver de qué va esto”

Los dos concursantes que van en las primeras posiciones del ranking general se enfrentan en un reto de altura.

El pique entre Daniel Illescas y Willy Bárcenas

Willy Bárcenas y Daniel Illescas se ven las caras por primera vez en un duelo en el desafío de los travesaños mortales. Una prueba en la que ya se enfrentaron José Yélamo y Eva Soriano y no fueron capaces de superar.

Daniel Illescas: “Los dos vamos a ir a muerte”

Durante los entrenamientos, ambos concursantes se han tomado muy en serio la prueba para batir a su rival. Daniel Illescas se ha quejado de lo complicado que es pasar por las maderas y cómo se mueve, por su parte Willy Bárcenas ha hablado de “muy malas sensaciones” al ponerse frente a la prueba.

Willy Bárcenas ha sido el que ha comenzado la prueba, con mucho temblor de piernas ha llegado al punto difícil del reto y lo ha pasado bien, pero tras ese momento se ha relajado y ha terminado cayendo en el octavo travesaño.

Daniel Illescas ha comenzado la prueba con mucha serenidad y ha conseguido lograr pasar los travesaños mortales en un tiempo de 2:01 minutos. ¡Bravo!

Victoria de Marichalar se salta el protocolo con José Yélamo

Victoria de Marichalar se salta el protocolo con José Yélamo: “Los tienes bien puestos”

Manu y Rosa

El mayor bote de la historia de Pasapalabra tendrá dueño la próxima semana

Duelo breve pero intenso: Rosa zanja El Rosco en la primera vuelta, ¿dará Manu la sorpresa?

“¡Qué bien hilado!”: el poema de Manu deja flipando a Glòria Serra y al resto de invitados en Pasapalabra
Mejores momentos | 30 de enero

Manu “se está viniendo muy arriba”: Roberto Leal, loquísimo con su racha en La Pista
Mejores momentos | 30 de enero

El curioso amuleto de Silvia Abascal en Pasapalabra: “Me lo ha dado mi hija”
Mejores momentos | 30 de enero

Roberto Leal se ha fijado en el objeto que la actriz ha llevado en sus manos durante su visita. ¿Le dará suerte a Manu de cara al bote en El Rosco?

Colate
Famosos

Beatriz Cortázar: "Colate no pide la custodia, pide una reubicación de su hijo"

Se inicia la cuenta atrás para la declaración del hijo de Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera, que decidirá dónde vivirá el menor. En Y ahora Sonsoles te contamos todos los detalles del informe que es determinante en el caso.

Crimen Sueca

Así se ha vivido la emotiva despedida al niño asesinado en Sueca: "La gente no cabía en el interior de la Iglesia"

La llamada a emergencias que terminó con la vida de Antonio por un conflicto de competencias: "Ni a un perro se le deja así"

La llamada a emergencias que terminó con la vida de Antonio por un conflicto de competencias: "Ni a un perro se le deja así"

Vacunas

Doctor Darío Fernández, sobre la administración de vacunas caducadas en País Vasco: "En Madrid hay varias revisiones"

