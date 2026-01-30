Invitado | Programa 4
El divertido número cómico de Mario Vaquerizo: “Soy la Lina Morgan de El Desafío”
El exconcursante ha regresado a El Desafío para realizar una performance de humor en la que todo ocurre en un baño.
Publicidad
Mario Vaquerizo trae siempre buen humor y su incontinencia verbal para llenar de momentos divertidos El Desafío.
El invitado en esta ocasión ha realizado un reto de humor en el que tiene que realizar una performance en un baño de comedia.
En los ensayos, Mario Vaquerizo le ha dicho al coach que necesita hablar, pero más en su estilo freestyle.
El exconcursante ha realizado con mucha gracia la performance cómica en la que todo pasaba en un baño. “Soy la nueva Lina Morgan de El Desafío”, ha afirmado Mario Vaquerizo.
Publicidad