Próximos desafíos | Programa 2

Descubre los retos del tercer programa de El Desafío

Eduardo Navarrete será el tercer concursante en realizar la prueba reina del programa.

Los retos del segundo programa

El siguiente duelo será entre Jessica Goicoechea y Patricia Conde, ambas concursantes deberán enfrentarse a El Puente. José Yélamo tendrá que usar toda su destreza para superar la prueba de Escapismo en Llamas.

La coreografía bajo el agua la hará Daniel Illescas y al hilo de la música, el Desafío Trash! lo va a realizar María José Campanario.

Eva Soriano podrá resarcirse de su última prueba con la Maniobra Infernal y Willy Bárcenas deberá superar con éxito las Pasarelas de Vértigo para mantener su primera posición.

No te pierdas la tercera gala de El Desafío en Antena 3.

Jessica Goicoechea gana la segunda gala de El Desafío y dona su premio a una asociación de animales

Jessica Goicoechea gana la segunda gala de El Desafío y dona su premio a una asociación de animales: “Para mí son algo muy especial”

