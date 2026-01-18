Descubre los retos del tercer programa de El Desafío

El siguiente duelo será entre Jessica Goicoechea y Patricia Conde, ambas concursantes deberán enfrentarse a El Puente. José Yélamo tendrá que usar toda su destreza para superar la prueba de Escapismo en Llamas.

La coreografía bajo el agua la hará Daniel Illescas y al hilo de la música, el Desafío Trash! lo va a realizar María José Campanario.

Eva Soriano podrá resarcirse de su última prueba con la Maniobra Infernal y Willy Bárcenas deberá superar con éxito las Pasarelas de Vértigo para mantener su primera posición.

No te pierdas la tercera gala de El Desafío en Antena 3.