Próximos desafíos | Programa 2
Descubre los retos del tercer programa de El Desafío
Eduardo Navarrete será el tercer concursante en realizar la prueba reina del programa.
El siguiente duelo será entre Jessica Goicoechea y Patricia Conde, ambas concursantes deberán enfrentarse a El Puente. José Yélamo tendrá que usar toda su destreza para superar la prueba de Escapismo en Llamas.
La coreografía bajo el agua la hará Daniel Illescas y al hilo de la música, el Desafío Trash! lo va a realizar María José Campanario.
Eva Soriano podrá resarcirse de su última prueba con la Maniobra Infernal y Willy Bárcenas deberá superar con éxito las Pasarelas de Vértigo para mantener su primera posición.
No te pierdas la tercera gala de El Desafío en Antena 3.
