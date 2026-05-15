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Gala 5 | Actuación

No hay reto que se le resista: J Kbello enamora con ‘Esa chica es mía’ de Sergio Dalma

El concursante nos ha vuelto a emocionar con un tema que le ha llevado a interactuar con Lolita en mitad de la actuación.

J Kbello enamora con ‘Esa chica es mía’ de Sergio Dalma

No hay reto que se le resista: J Kbello enamora con ‘Esa chica es mía’ de Sergio Dalma

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Patri Bea
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Ya lo dijo Chenoa la semana pasada, J Kbello es un firme candidato a ganar esta edición de Tu cara me suena. Al menos, por ahora. El gaditano ya lleva dos victorias: como Alex Warren y como Carín León y Maluma junto a Lucas Curotto.

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El pulsador ha querido que J Kbello se meta en la piel de uno de los artistas más reconocidos del panorama musical español, Sergio Dalma, y el gaditano ha querido imitarlo con el tema ‘Esta chica es mía’.

J Kbello ha querido interactuar con el jurado en mitad de la actuación y no ha dudado en cantarle una estrofa a Lolita para después besarle la mano. ¡Àngel Llàcer no podía dejar de mirarle asombrado!

El gaditano ha vuelto a sorprendernos imitando esa voz rasgada tan característica de Sergio Dalma y el presidente del jurado sólo ha podido tener palabras de admiración hacia él tras la actuación. ¡Revívela al completo en el vídeo de arriba!

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